Ein 70-jähriger Eitorfer ist im Zeitraum von Donnerstag (05.

Eitorf (ots) - Oktober) bis Freitag (01. Dezember) Opfer eines falschen Gewinnversprechens geworden.

Anfang Oktober erhielt der Senior eine E-Mail, in der ihm ein Koffer mit 30 Millionen Euro angeboten wurde. Um die vermeintliche Echtheit des Angebotes darzustellen, erhielt der 70-Jährige verschiedene Urkunden. Da die Dokumente für den Eitorfer glaubhaft erschienen, ging er weiter auf das Angebot ein. Da der Koffer mit dem Geld in Berlin beim Zoll festgehalten werden würde, müsse er zunächst 28.000 Euro an ein Konto überweisen. Dieser Aufforderung kam er nach. Im weiteren Verlauf des Nachrichtenaustausch tätigte der Senior weitere Überweisungen in einer Gesamthöhe von rund 3.500 Euro. Anfang Dezember wurde der 70-Jährige dann von seiner Hausbank kontaktiert, die auf die hohen Abbuchungen aufmerksam geworden sind. Daraufhin bemerkte der Eitorfer, dass er betrogen worden war.



Hinweise der Polizei:



Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie/Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und zahlen Sie keine Gebühren!

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches. (Re)