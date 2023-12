In der Nacht zu Dienstag (19.

Troisdorf (ots) - Dezember) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Fettbrand in einer Wohnung an der Mendener Straße im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte in Troisdorf. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu einer Verpuffung innerhalb der Wohnung, wodurch der 24-jährige Wohnungsmieter nicht unerheblich verletzt wurde. Die Verpuffung wurde möglicherweise durch eine unachtsame Benutzung von heißem Fett in einem Topf ausgelöst. Dadurch entstand mutmaßlich eine Fettexplosion. Durch den entstandenen Druck wurde die Fensterfassade im Wohnzimmer beschädigt. Die Feuerwehr musste keine Löschmaßnahmen durchführen. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt. Seine Freundin (24 Jahre) wurde leicht verletzt. Ihre beiden Kinder (2 Jahre und 6 Monate) blieben unverletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Sachschadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Brandermittler der Polizei Rhein-Sieg-Kreis haben den Brandort in Augenschein genommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine Vorsatztat vor. (Re)