Am Freitag (22. Dezember) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung an der Straße "Hündekausen" in Much, bei der ein 57-jähriger Mann verletzt wurde.

Much (ots) - Gegen 23:40 Uhr bemerkte der Geschädigte, dass Licht in seinem PKW, der in der Hauseinfahrt stand, brannte. Als er sich seinem Fahrzeug näherte, sah er eine unbekannte Person auf dem Fahrersitz. Er sprach den Unbekannten an und forderte ihn auf, aus dem PKW auszusteigen. Dieser Aufforderung kam der mutmaßliche Dieb auch nach. Da er einen Schraubenzieher in der Hand hielt, forderte der 57-Jährige ihn auf, das Werkzeug fallen zu lassen. Daraus resultierten ein Streitgespräch und eine körperliche Auseinandersetzung. Der unbekannte Mann stach mehrmals mit dem Schraubenzieher in Richtung des Geschädigten, wodurch dieser nach erster Einschätzung leicht verletzt wurde. Nachdem er sich gewehrt hatte, ließ der Unbekannte von ihm ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der PKW aufgebrochen worden war. Ob Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet wurden, war bei Anzeigenerstattung unklar. Zudem fanden die Beamten im Bereich der Tatörtlichkeit mutmaßliches Aufbruchswerkzeug. Die Gegenstände stellten sie sicher. Der Mucher kam zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Angreifer entkommen. Er wird wie folgt beschrieben:



Der Angreifer ist etwa 17 bis 20 Jahre alt und zwischen 180 cm und 185 cm groß. Er hat eine schmale Statur und kurze blonde Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Regenjacke, einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Mütze und schwarzen Turnschuhen.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung zu setzen. (Re)