Am Samstagnachmittag (30. Dezember) erwischte eine 84-jährige Seniorin zwei Einbrecher, als diese sich in ihrem Wohnzimmer befanden.

Hennef (ots) - Gegen 16:00 Uhr klingelte es an der Haustür des Einfamilienhauses an der Straße "Auf dem Asbach" in Hennef-Heisterschoß. Die 84-Jährige konnte vor der Tür einen Mann sehen, den sie nicht kannte. Sie machte nicht auf sich aufmerksam und öffnete ihm nicht die Tür. Kurz darauf hielt ein blauer PKW vor ihrem Haus. Ein zweiter Mann stieg aus und klingelte ebenfalls an ihrer Haustür. Nachdem sie auch ihm nicht die Tür geöffnet hatte, entdeckte sie die beiden Tatverdächtigen etwa 30 Minuten später in ihrem Wohnzimmer. Als sie die beiden erblickt hatte, lief sie umgehend zu ihrem Nachbarn, der die beiden Tatverdächtigen sah, wie sie durch den Garten in Richtung Bergische Straße flüchteten. Ein weiterer Zeuge meldete der Polizei, dass er beobachtet habe, wie die beiden Männer die Terrassentür der Seniorin aufhebelten. Ob etwas entwendet wurde, konnte die Geschädigte noch nicht sagen. Möglicherweise haben die Diebe Schmuckgegenstände mitgenommen.

Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte die beiden unerkannt entkommen.



Sie können wie folgt beschrieben werden:

Einer der beiden hat eine schlanke Statur. Er war mit einer roten Weste und einer blauen Latzhose bekleidet. Der andere hat eine korpulente Statur und lichtes Haar. Er trug einen blauen Pullover und eine dunkle Hose.



Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3521 in Verbindung zu setzen. (Re)