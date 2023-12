Am späten Donnerstagabend (28.

Lohmar (ots) - Dezember) sind ein 17-jähriger Lohmarer und sein jüngerer Bruder Opfer einer räuberischen Erpressung geworden. Der Jugendliche übergab einem Unbekannten Bargeld.



Die Geschwister waren gegen 22.50 Uhr mit dem Bus der Linie 556 von Rösrath in Richtung Lohmar gefahren. Im Bus befanden sich weitere Fahrgäste und die Jugendlichen setzten sich in den hinteren Bereich.

Während der Fahrt wurden sie von einem 20 bis 25 Jahre alten Unbekannten, der einen roten Jogginganzug mit einer schwarzen Weste trug, angesprochen. Der Verdächtige bat darum, Geld gewechselt zu bekommen. Der 17-jährige Lohmarer entgegnete, kein Geld wechseln zu können, da er selbst nur einen 20-Euro-Schein habe.



Daraufhin zog der Unbekannte, der schwarze, kurz geschnittene Haare hatte, einen Teleskopschlagstock aus seiner Tasche, fuhr die Waffe auf die gesamte Länge aus und forderte die Herausgabe des Geldes. Der 17-Jährige händigte den 20-Euro-Schein aus.



An der Haltestelle "Donrather Kreuzung" stieg der Tatverdächtige aus und ging in unbekannte Richtung davon. Das Geschwisterpaar alarmierte die Polizei, die sofort die Fahndung nach dem mutmaßlichen Räuber aufnahm.



Bislang konnte der Verdächtige noch nicht ermittelt werden. Daher bittet die Polizei um Hinweise zur Tat, insbesondere von den anderen Fahrgästen der Linie 556. Kontakt unter 02241 541-3121. (Bi)