Am Mittwochmorgen (13. Dezember) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 312 (L312) in Windeck, bei dem eine 26-jährige Frau aus Wissen (Rheinland-Pfalz) schwer verletzt wurde.

Windeck (ots) - Gegen 08:00 Uhr befuhr die 26-Jährige mit ihrem Renault die L312 aus Richtung Imhausen kommend in Richtung Ehrenhausen. In Höhe des Ortsteils Schabernack kam die 26-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Dadurch überschlug sich der PKW und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die junge Frau wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle kam sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Köln. Der Renault wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Fahrbahn musste für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)