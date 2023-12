Am Donnerstag (07.

Siegburg (ots) - Dezember) kam es in der Siegburger Fußgängerzone zu einem Ladendiebstahl.

Gegen 17:00 Uhr betraten drei junge Frauen ein Taschengeschäft in der Holzgasse. Während die 62 Jahre alte Verkäuferin zwei Kunden bediente, verteilten sich die mutmaßlichen Täterinnen im Ladenlokal. Als die 62-Jährige dann Ware aus dem Schaufenster holen und dafür den unbekannten Frauen den Rücken zuwenden musste, nahmen diese offenbar drei Taschen an sich und verließen das Geschäft.

Vermutlich flüchteten die Täterinnen zu Fuß in Richtung Marktplatz. Sie können wie folgt beschrieben werden: Die erste ist korpulent, hat kurze, dunkle Haare, sprach akzentfreies Deutsch und war mit einem Daunenmantel bekleidet. Die beiden anderen Verdächtigen hatten blondes Haar und waren mit Hosen sowie kurzen Jacken bekleidet. Alle drei Frauen sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein.

Die Angestellte des Geschäfts gab an, dass die drei Unbekannten vor etwa zwei Jahren schon einen Ladendiebstahl in dem Geschäft begangen haben sollen.

Die Taschen des Herstellers "Guess" haben einen Gesamtwert von etwa 450 Euro.

Hinweise zu Täterinnen oder Taten nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)