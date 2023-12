Am Montagmorgen (11. Dezember) kam es auf der Bundesstraße 56 (B56) in Neunkirchen-Seelscheid in Höhe des Ortsteils Krawinkel zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Gegen 09:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Kölner mit seinem LKW die B56 in Richtung Neunkirchen-Seelscheid Pohlhausen. Gleichzeitig befuhr ein 50-jähriger Siegburger, ebenfalls mit einem LKW, die B56 in entgegengesetzter Richtung. Dabei kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Durch die Kollision bremste der 58-Jährige stark ab. Zwei dahinter befindliche PKW-Fahrerinnen aus Rösrath (52 Jahre) und Neunkirchen-Seelscheid (56 Jahre) konnten noch rechtzeitig abbremsen. Eine dahinter fahrende Busfahrerin aus Hennef (32 Jahre) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die 56-Jährige auf. Dadurch wurden die beiden PKW-Fahrerinnen gegen den LKW geschoben.



Die beiden Frauen und ein 43-jähriger Fahrgast des Linienbusses wurden leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die B56 musste im Bereich der Unfallstelle für rund drei Stunden gesperrt werden. Die beiden PKW (BMW und Suzuki) und der Linienbus wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)