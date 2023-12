Polizeihauptkommissar Klaus Hofmann ist seit heute (01. Dezember) Bezirksdienstbeamter für den Bereich Lohmar-Süd.

Lohmar (ots) - Der gebürtige Neunkirchener übernimmt den Job von Manfred "Manni" Kahl, der viele Jahre als polizeilicher Ansprechpartner und Schutzmann an der Ecke in Lohmar präsent war. Hauptkommissar Kahl wird Ende Januar 2024 pensioniert und arbeitet im Moment seinen Nachfolger in die Aufgaben im Bezirk ein.



Der "Neue" ist 51 Jahre alt und seit rund 30 Jahren bei der Polizei. Die meiste Zeit hat Klaus Hofmann im Streifenwagen auf der Polizeiwache Siegburg verbracht und daher sind ihm die mehr als 130 Lohmarer Ortsteile, Weiler und Höfe nicht fremd. Der Gelegenheitsfußballer und dreifache Vater freut sich auf die neue Aufgabe und versichert, für die Bürgerinnen und Bürger stets erreichbar zu sein. Wir wünschen ihm viel Erfolg!



Bedanken möchten wir uns im Voraus für die treuen Dienste bei PHK Manfred Kahl. Alles Gute für den bevorstehenden Ruhestand! (Bi)