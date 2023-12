Die Arbeiter auf der Autobahnbaustelle am Abzweig auf die A560 nach Hennef stellten am Montagmorgen (04.

Sankt Augustin (ots) - Dezember) fest, dass aus drei Maschinen der Diesel abgezapft worden war. Letztmalig waren die Fahrzeuge am Freitagnachmittag (01. Dezember) benutzt worden.



Anhand vorgefundener Spuren waren die Diebe vermutlich mit einem Fahrzeug über einen Feldweg, der über die Siegstraße oder der Straße "Auf der Mirz" in Sankt Augustin erreicht werden kann, an die Baustelle herangefahren. Dort überwanden sie den Baustellenzaun und über eine Treppe gelangten sie an die Fahrzeuge, die in der Autobahnbaustelle abgestellt waren.



Insgesamt wurden mehr als 600 Liter Dieselkraftstoff gestohlen und abtransportiert.



Wer hat verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich des Feldweges an der Baustelle oder gar auf der Autobahnbaustelle selbst gesehen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)