In der Nacht von Montag (25.

Niederkassel (ots) - Dezember) auf Dienstag (26. Dezember) wurden neun Fahrzeuge beschädigt. Die PKW waren im Zündorfer Weg teils am Fahrbahnrand und teils in Einfahrten geparkt. An einem Toyota, einem Ford, einem Renault, einem Audi, zwei VW und drei Seats wurden die Heckscheibenwischer beschädigt bis ganz abgerissen. Die Sachschadenshöhe wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Tatörtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)