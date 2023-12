Am Dienstagnachmittag (19.

Sankt Augustin (ots) - Dezember) kam es gegen 16:30 Uhr zu einem versuchten Betrugsdelikt im "Schnepfenweg" in Sankt Augustin. Ein 34-jähriger Eitorfer wurde auf einer sozialen Internetplattform auf ein Wohnungsinserat aufmerksam. Als er die dort angegebene Telefonnummer kontaktierte, meldete sich ein unbekannter Mann. Der Eitorfer vereinbarte mit dem Unbekannten einen Termin am 19. Dezember für die Wohnungsbesichtigung, wo er eine Anzahlung in Höhe von 200 Euro und bei Vertragsabschluss nochmals 1.300 Euro zahlen solle. Als der Eitorfer mit seiner Frau und seinen zwei Kindern zu dem vereinbarten Treffpunkt kam, wurde er von der eigentlichen Wohnungsinhaberin, einer 36-jährigen Sankt Augustinerin, angesprochen. Sie fragte die Familie, was sie vor ihrer Wohnung machen würden. Der Eitorfer klärte die Wohnungseigentümerin daraufhin über das Telefonat mit dem unbekannten Mann auf. Die 36-Jährige wunderte sich zunächst, da sie die Wohnung zwar inseriert, aber nie mit dem Eitorfer gesprochen hatte. Kurze Zeit später erschien dann der Tatverdächtige mit einer weiteren unbekannten Frau an der Wohnanschrift. Als die beiden Betrüger bemerkten, dass die Erstellerin des echten Wohnungsinserats ebenfalls anwesend ist, flüchteten sie mit ihrem PKW in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Mann und seine mutmaßliche Mittäterin können wie folgt beschrieben werden:



Der Mann ist zwischen 40 und 55 Jahre alt und etwa 160 cm groß. Er hat kurze, dunkle Haare, eine schmale Statur und eine dunkle Augenfarbe.

Die Frau ist circa 170 cm groß und hat eine kräftige Statur. Bekleidet war sie mit einem Kopftuch und einem langen Kleid.



Wer Angaben zu den beiden Personen machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung. (Re)