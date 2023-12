Am Mittwoch (06.

Troisdorf (ots) - Dezember) wurde ein 26-jähriger Kölner in Gewahrsam genommen, nachdem er einen 24-jährigen Troisdorfer und einen 22-jährigen Taxifahrer geschlagen hatte. Gegen 15:30 Uhr stieg der Tatverdächtige in Köln Merheim in das Fahrzeug des 22-Jährigen. Er wollte nach Köln Dellbrück gefahren werden. Nach Fahrtbeginn äußerte er jedoch, dass er zum Troisdorfer Busbahnhof wolle. Während der Fahrt zog der 26-Jährige eine kleine Druckverschlusstüte aus seiner Tasche, die mit einer weißen, unbekannten Substanz gefüllt war. Er öffnete das Tütchen und kippte es auf dem Armaturenbrett im Beifahrerbereich aus. Danach zog er die mutmaßlichen Drogen in seine Nase ein. Der Taxifahrer gab dem Kölner zu verstehen, dass er das umgehend unterlassen solle. Davon sichtlich unbeeindruckt schlug der 26-Jährige dem 22-Jährigen während der Fahrt in das Gesicht. Der verletzte Taxifahrer stoppte das Taxi in Troisdorf-Spich. Der Tatverdächtige öffnete die Beifahrertür und rannte in Richtung des Schnellrestaurants an der Echternacher Straße davon. Die Verletzungen des 22-Jährigen mussten im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden.

Im Schnellrestaurant schlug der flüchtige Schläger unvermittelt einem 24-jährigen Troisdorfer, der in der Warteschlange stand, ins Gesicht. Danach flüchtete er aus dem Geschäft in Richtung eines angrenzenden Waldstücks. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Die hinzugerufenen Polizisten fanden den Tatverdächtigen liegend auf dem Waldboden. Plötzlich sprang er auf und versuchte die eingesetzten Polizisten zu schlagen. Die Beamten konnten die Schläge abwehren, überwältigten den 26-Jährigen und legten ihm Handfesseln an. Während der Widerstandshandlung wurden zwei Beamte verletzt. Sie verblieben dienstfähig. Der 26-jährige Kölner wurde in Gewahrsam genommen. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten fertigten mehreren Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Leistungserschleichung und Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte. (Re)