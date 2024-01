An einem Donnerstagabend im November 2023 (wir berichteten am 24.11.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5657104) kam es zu einem Überfall auf eine Apotheke an der Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid.

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Der bislang unbekannte Tatverdächtige erbeutete unter Vorhalt eines Messers einen dreistelligen Bargeldbetrag. Durch Zeugenangaben konnte ein Phantombild des Räubers erstellt werden, welches aufgrund eines richterlichen Beschlusses zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben wurde.



Das Bild können Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/123635 einsehen.



Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Re)