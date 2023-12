Ein Hundebesitzer war am ersten Weihnachtsfeiertag (25.

Niederkassel (ots) - Dezember) mit seinem Haustier unterwegs und kam an der Filiale einer Bäckerei an der Rosenthalstraße in Niederkassel-Mondorf vorbei. Dabei stellte er gegen 07.00 Uhr fest, dass die Eingangstür offenstand und verständigte daraufhin die Polizei.



Im hinteren Bereich des Ladens fanden die Polizisten einen offenstehenden Tresor, in denen vermutlich die Tageseinnahmen aufbewahrt wurden. Der Wertschrank wies, wie auch die Eingangstür zum Geschäft, Hebelspuren auf.



Ein Berechtigter der Bäckerei erschien am Tatort und gab an, dass die Filiale seit Samstag (23. Dezember), 17.00 Uhr, geschlossen sei. Ob und wie viel Geld sich im Tresor befand, konnte er nicht sagen.



Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)