Bereits am Samstag (23. Dezember) wurde eine 64-jährige Fußgängerin im Parkhaus der HUMA an der Rathausallee in Sankt Augustin von einem PKW angefahren und leicht verletzt.

Sankt Augustin (ots) - Die Fahrerin des PKW, eine circa 25-jährige blonde Frau, hat sich nach der Kollision nach bisherigem Ermittlungsstand unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.



Die Geschädigte aus Bonn gab gegenüber der Polizei an, dass sie gegen 18.30 Uhr zu Fuß auf der untersten Parkebene zum Eingang "Ladenstraße" gegangen sei. Dabei nutzte sie den farblich gekennzeichneten Fußgängerüberweg.



Nach ihren Angaben befand sie sich bereits mitten auf dem Überweg, als sie von dem Kleinwagen der Frau erfasst wurde. Sie stürzte zu Boden und war vermutlich für einen kurzen Augenblick bewusstlos. Die Fahrerin des PKW habe angehalten und sei ausgestiegen. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, stieg sie nach wenigen Augenblicken wieder ins Auto und fuhr wortlos weg. Die Bonnerin war da schon wieder auf den Beinen.



Die 64-Jährige verständigte zunächst nicht die Polizei. Sie musste sich am ersten Weihnachtsfeiertag in ärztliche Behandlung begeben, da die Unfallverletzungen doch schwerwiegender als zunächst angenommen waren. Gestern erstattete sie Anzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.



Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an die 02241 541-3321. (Bi)