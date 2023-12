Am 7.

Troisdorf (ots) - Dezember hat die Polizei aufgrund eines richterlichen Beschlusses das Bild eines jungen Mannes veröffentlicht, der im Verdacht stand, im Sommer einen 55-Jährigen durch Schläge und Tritte verletzt zu haben.



Die abgebildete Person hat sich am Freitagmorgen (8. Dezember) persönlich bei den Ermittlern der Kripo in Troisdorf gemeldet. Der junge Mann wurde zu den Vorwürfen vernommen und nach bisheriger Einschätzung der Fahnder kommt er nicht als Tatverdächtiger infrage. Er hat vollumfänglich mit der Polizei kooperiert und alle Verdachtsmomente konnten ausgeräumt werden.



Die Lichtbildfahndung kann damit eingestellt werden. Wir bitten, veröffentlichte Bilder zu löschen.



Die Ermittlungen dauern an. (Bi)