Eine 85-jährige Frau ist gestern Mittag (28.

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Dezember) in Neunkirchen-Seelscheid beim Einsteigen in das Auto der Enkelin leicht verletzt worden. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus.



Die Seniorin wollte hinten links in den PKW ihrer 22-jährigen Enkelin einsteigen. Dazu war die junge Frau ein Stück weit aus der Parklücke in einer Nebenstraße der Hauptstraße herausgefahren. Im Glauben die 85-Jährige säße bereits im Auto, löste die Enkelin die Bremse des BMW-SUV und ließ den Wagen vorwärts rollen. Tatsächlich war die 85-Jährige noch nicht ganz eingestiegen und fiel aus der geöffneten Fondtür auf die Straße. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.



Die 22-Jährige alarmierte umgehend den Rettungsdienst und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um ihre Oma. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. (Bi)