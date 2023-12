Am Montag (11. Dezember) wurde in Siegburg eine 82-Jährige Opfer eines Betrügers.

Siegburg (ots) - Die Seniorin gab an, dass es gegen 14:30 Uhr an ihrer Haustür auf der Straße "Auf dem Gerotten" klingelte. Vor der Tür des Einfamilienhauses stand ein Unbekannter, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab. Der Mann gab vor, das Wasser im Wohnhaus zu überprüfen und öffnete zunächst den Wasserhahn in der Küche. Dann forderte er die Bewohnerin auf, einen Wasserhahn im ersten Obergeschoss zu öffnen und den Wasserstrahl zu beobachten.

Derart abgelenkt, bemerkte die Siegburgerin nicht, dass der angebliche Wasserwerker offenbar ihr Haus durchsuchte und Schmuck und Bargeld an sich nahm, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte. Bei der Beute handelt es sich um drei Perlenketten, ein goldenes Armband mit Perlen und eines ohne Perlen, einen goldenen Armreif sowie über 300 Euro Bargeld.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 35 bis 40 Jahre alt, klein, schwarze Haare und schwarzer Bart, bekleidet mit dunkelblauer oder schwarzer Arbeitsjacke und -Hose und einer Baseball-Kappe.

Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der Beute machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121.

Die Polizei weist darauf hin, Handwerker ohne Voranmeldung nicht, oder nur nach Legitimation ins Haus zu lassen. Fragen Sie nach einem Dienstausweis, fragen Sie gegebenenfalls telefonisch bei dem Unternehmen nach und ziehen Sie eventuell eine Person Ihres Vertrauens hinzu. Da oftmals Senioren Opfer von derartigen Betrügern werden, ist es sinnvoll, Aufklärung zu betreiben: Sprechen Sie mit älteren Angehörigen oder Bekannten und warnen Sie, vor dieser immer wiederkehrenden Betrugsmasche. (Uhl)