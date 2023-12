Große Beute haben Einbrecher bei ihrer Einbruchsserie in der Nacht von Dienstag (12. Dezember) auf Mittwoch (13.

Neunkirchen-Seelscheid/Lohmar (ots) - Dezember) nicht gemacht. Die Täter waren in zwei Gaststätten in Neunkirchen-Seelscheid und in ein Lokal in Lohmar eingebrochen. Durch Hebeln an Fenstern und Türen verschafften sie sich Zugang zu den Gaststätten. Sie durchsuchten die angrenzenden Räume nach Beute.



Nach bisherigen Kenntnisstand wurden lediglich aus einem Lokal an der Sternstraße in Neunkirchen-Seelscheid-Eischeid ein wenig Wechselmünzgeld aus der Kasse und ein Messer eines Schweizer Herstellers aus einer Vitrine entwendet. Bei den Einbrüchen in Neunkirchen-Seelscheid-Birkenfeld an der Hauptstraße und in Lohmar-Agger am Naafshäuschen gingen die Täter leer aus.



Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise ist zu vermuten, dass die Taten im Zusammenhang stehen.



Wer hat in der Nacht zu Mittwoch Verdächtiges im Zusammenhang mit den Einbrüchen bemerkt? Hinweise an die 02241 541-3121. (Bi)