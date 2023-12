Am Dienstag (05.

Eitorf (ots) - Dezember) fand in Eitorf ein Sicherheitstag der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis zusammen mit ihren Sicherheitspartnern von der Bundespolizei, dem Bundeszollamt, den Ordnungsämtern der Gemeinden Eitorf und Windeck, den Mitarbeitenden der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) und der Deutschen Bahn Sicherheit statt. Erklärtes Ziel der Ordnungspartner: Die Entwicklungen von Straßen-, Gewalt- und Rauschgiftkriminalität zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken. Bei winterlichen Temperaturen waren rund 90 Einsatzkräfte für mehr Präsenz im öffentlichen Raum und für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Einsatz.



Unter der Leitung von Polizeihauptkommissarin Jenny Hoffmann waren die Einsatzkräfte an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Eitorf, Windeck und Ruppichteroth mit verschiedenen Einsatzaufträgen ganztägig unterwegs. Ein Schwerpunkt wurde auf die sichtbare Polizeipräsenz im öffentlichen Raum gelegt. Zu Fuß waren Polizistinnen und Polizisten für die Bürgerinnen und Bürger in den Städten sicht- und ansprechbar.

Mitarbeiter der RSVG und der DB Sicherheit kontrollierten am Bahnhof in Eitorf, als auch in den Zügen die Gültigkeit von Fahrscheinen. Über 400 Fahrkartenkontrollen wurden durchgeführt. Knapp 40 Fahrgäste hatten keinen oder einen ungültigen Fahrschein und mussten ein erhöhtes Beförderungsentgelt bezahlen.



Ein großer Einsatzabschnitt ist der Verkehrssektor. An mehreren Kontrollstellen wurden über 280 Fahrzeuge kontrolliert und über 170 Verkehrsverstöße geahndet, darunter knapp 40 Geschwindigkeitsverstöße und zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nutzung des Handys am Steuer und wegen Verstößen gegen die Ladungssicherung. Drei Verkehrsteilnehmer wurden fahrenderweise ohne Führerschein erwischt. Bei einem von ihnen besteht zusätzlich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Strafverfahren wurden eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.



Zusammen mit dem Bundeszollamt und dem Ordnungsamt wurden Gaststättenkontrollen durchgeführt. Fünf Glücksspielautomaten stellten sie sicher, da der Verdacht des illegalen Glücksspiels besteht. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Die Ordnungsbehörden verfolgten weitere Verstöße, wie fehlende Konzessionen und Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz.



Zwei per Haftbefehl gesuchte Männer konnten die Beamten im Rahmen des Sicherheitstages antreffen. Einer der beiden war wegen eines Körperverletzungsdeliktes gesucht worden. Da er seine Strafe bezahlen konnte, ließen die Polizisten ihn wieder gehen.

Der andere Mann hingegen, der per Haftbefehl wegen eines Bedrohungsdeliktes gesucht worden war, konnte das Geld für eine Ersatzfreiheitsstrafe nicht aufbringen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt in Siegburg gebracht.



Am Abend, nachdem über 400 Personen kontrolliert worden waren, endete dann der Sicherheitstag in Eitorf. Polizeiführerin Jenny Hoffmann zeigte sich sehr zufrieden und dankt allen mitwirkenden und eingesetzten Kräften für ihren engagierten Einsatz. #rheinsiegsicher (Re)