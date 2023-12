Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 318 (Overather Straße/L318) zwischen Much und Neunkirchen-Seelscheid ist eine Person am Donnerstagabend (07.

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Dezember) tödlich verletzt worden.



Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil auf der L318 ein PKW frontal gegen einen Baum geprallt sei und der Wagen in Vollbrand stünde. In dem Fahrzeug soll eine Person eingeklemmt sein. Eine zweite, verletzte Person habe den brennenden Wagen verlassen können.



Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte an der Unfallstelle war das Feuer bereits gelöscht und eine weibliche Person, mutmaßlich die 29-jährige Beifahrerin, wurde notärztlich versorgt. Die Frau aus Much war ansprechbar, konnte jedoch keine Angaben zum Unfallhergang machen. Sie kam mit schweren, augenscheinlich nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Kölner Krankenhaus.



In dem völlig ausgebrannten BMW-Kombi wurde der Leichnam einer Person gefunden. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem Toten vermutlich um den Fahrer und Eigentümer des 5er-BMW. Die abschließende Identifikation des Verstorbenen steht noch aus. Hinweise auf weitere Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Unfallgesehen ergaben sich bislang nicht.



Anhand der vorgefundenen Spuren, die Sicherung der Spuren erfolgte durch das angeforderte Spezialunfallaufnahmeteam der Polizei Köln, ist zu vermuten, dass der BMW auf der L318 von Neunkirchen-Seelscheid Oberdorst in Fahrtrichtung Much-Nackhausen unterwegs war. In Höhe des Abzweigs nach Oberheimbach ist der PKW aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert.



Der Kombi ist nach Angaben einer Ersthelferin sofort in Flammen aufgegangen. Mit ihrer Hilfe konnte sich die 29-jährige Beifahrerin aus dem PKW retten. Der Sachschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro.



Warum der Wagen auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Möglicherweise spielte nichtangepasste Geschwindigkeit eine Rolle.



Der PKW ist für weitere Untersuchungen sichergestellt worden. Bis um 07.00 Uhr musste der Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. (Bi)