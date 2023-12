Am Samstag (23. Dezember) kam es mutmaßlich am frühen Nachmittag zu über 20 Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen.

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Die Fahrzeuge verschiedenster Hersteller waren teils am Fahrbahnrand und teils in Einfahrten geparkt. Die Tatörtlichkeiten erstrecken sich durch Neunkirchen-Seelscheid über folgende Straßen:



Humperdinckstraße, Drostestraße, Im Immenthal, Am Hang, Prälat-Lewen-Straße, Weidenstraße, Andersenweg, Heckelssiefen, Richard-Wagner-Straße und Birkenweg



Der bislang unbekannte Tatverdächtige stach in jeweils ein oder zwei Fahrzeugreifen, wodurch die Luft entwich. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)