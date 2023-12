Am Samstagabend (16.

Eitorf (ots) - Dezember) meldete ein Radfahrer auf dem Heimweg gegen 21.30 Uhr ein Feuer am Vereinsheim des Sportvereins Eitorf an der Brückenstraße.



Mithilfe von Feuerlöschern aus dem Streifenwagen und durch die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Eine Holzkiste, die unmittelbar an der Außenwand des Vereinsheims stand, war aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung ist die Fassade, ein Fenster und die oberhalb der Brandstelle verlaufenden Versorgungsleitungen erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



An der Brandstelle wurden zwei Getränkeflaschen und ein Zigarettenstummel gefunden, die als mögliche Spurenträger sichergestellt wurden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer zumindest fahrlässigen Inbrandsetzung der Holzkiste auszugehen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 zu melden. (Bi)