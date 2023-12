Am letzten Freitag (22. Dezember) hatten wir über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus am Lerchenweg in Siegburg berichtet.

Die Ermittler der Kripo konnten Hinweise auf drei verdächtige Personen, ein Mann und zwei Frauen, erlangen, die möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Am 20. Dezember, in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr, wurden die unbekannten Verdächtigen im Bereich Amselsteg/Lerchenweg von verschiedenen Zeugen gesehen.



Beschrieben werden sie wie folgt:



Der Mann ist circa 180 cm groß und 45 bis 55 Jahre alt. Der kräftig gebaute Tatverdächtige hatte einen kurz geschnittenen, blonden Vollbart und trug eine grüne Regenjacke mit Kapuze. Dazu eine dunkle Hose.



Die beiden Frauen sind 160 bis 170 cm groß. Eine der beiden wird auf 45 bis 50 Jahre geschätzt. Sie hatte lange blonde Haare und war dunkel gekleidet. Ihre Begleiterin trug eine dunkelrote Winterjacke mit Kapuze und eine hellblaue Jeanshose.



Wer hat diese Personen im Bereich des Tatortes ebenfalls beobachtet und kann unter Umständen Angaben zu einem benutzten Fahrzeug machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)