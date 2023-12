Am vergangenen Wochenende (02. Dezember bis 03.

Niederkassel (ots) - Dezember) musste die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis zu insgesamt vier Einbrüchen in Niederkassel-Rheidt ausrücken.



In der Deutzer Straße verschafften sich Unbekannte mutmaßlich durch das Besteigen einer Gartenhütte Zugang zum Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dort schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in das Badezimmerfenster und gelangten durch das Betätigen des Fenstergriffs in die Wohnung. Im Anschluss wurde die Wohnung im ersten Obergeschoss und die Wohnung im Erdgeschoss nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnten die Hausbewohner noch nicht sagen.



Im Masurenweg schlugen die Einbrecher ein Loch in die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses, um so ebenfalls den Türgriff betätigen zu können. Neben Schmuck wurde Bargeld in einem vierstelligen Bereich gestohlen.



In der Gallierstraße gingen die Unbekannten gleich zwei Wohnhäuser an. An einer Doppelhaushälfte schlugen die Einbrecher die Fensterscheibe einer Küchentür ein, um abermals den Türgriff betätigen zu können. Entwendet wurde Schmuck in einem fünfstelligen Bereich.



In einer weiteren Doppelhaushälfte in der Gallierstraße trafen die Hausbewohner auf einen mutmaßlichen Täter. Als sie am 02. Dezember gegen 18:00 Uhr ihr Haus betraten, hörten sie laute Geräusche aus der ersten Etage. Als der Einbrecher auf die Geschädigten aufmerksam wurde, sprang er aus dem Fenster im ersten Obergeschoss in den Vorgarten und flüchtete in Richtung Merowingerstraße. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte er unerkannt entkommen. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass ein Loch in die Terrassentür geschlagen und der Griff in Öffnungsposition gebracht worden war. Der Unbekannte erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag. Er kann folgendermaßen beschrieben werden:



Er ist etwa 170 cm bis 175 cm groß, hat eine breite Statur und war dunkel bekleidet. Ob er auch für die drei anderen Einbrüche verantwortlich ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.



Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen.



Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Die Beratungstermine in den Ausstellungsräumen der Polizei finden am 19.12.2023 und 23.01.2024 statt. Anmeldungen bitte unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Re)