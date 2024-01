In der Nacht zu Dienstag (02. Januar) gerieten zwei Sattelzugmaschinen mit Auflieger in Brand.

Sankt Augustin (ots) - Die beiden LKW des Herstellers MAN standen am Pützchensweg / Heckenweg in Sankt Augustin-Hangelar auf einem Firmengelände geparkt. Gegen 01:20 Uhr vernahmen mehrere Anwohner Brandgeruch und konnten anschließend Flammen aus Richtung des Geländes sehen. Mehrere Löschgruppen der Feuerwehr brachten den Brand unter Kontrolle und konnten das Feuer löschen. Gegen 04:45 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Verletzt wurde niemand. Die beiden LKW sind Totalschaden. Die Sachschadenshöhe wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises haben die ersten Ermittlungen an der beschlagnahmten Brandörtlichkeit wegen des Verdachts der vorsätzlichen Inbrandsetzung durchgeführt. Wer etwas Verdächtiges zur genannten Tatzeit wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung. (Re)