Am Morgen des 12.12.2023 gegen 07:25 Uhr wurde in der Marienstraße in Höhe der Kirche in Quierschied ein 12-jähriges Mädchen auf dem Schulweg von einem Mann mit den Worten: "Ey komm mal mit" angesprochen.

Sulzbach (ots) - Das Mädchen hat nicht reagiert und ist weiter gegangen. Der Mann hat sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernt.



Personenbeschreibung:



- männlich

- 20- 30 Jahre alt

- schlank

- dunkle Kleidung

- Kapuze

- dunkle Nike Schuhe



