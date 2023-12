E- Scooter ohne Pflichtversicherung Ort: Lengede, An der Realschule, 01.12., 13:15 Uhr Am Freitagmittag wurde ein 16jähriger Jugendlicher aus Lengede im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Straße "An der Realschule" angehalten und kontrolliert.

Peine (ots) - Eine Überprüfung ergab, dass der E- Scooter nicht über einen erforderlichen Versicherungsschutz verfügt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Trunkenheit im Verkehr



Ort: Wendeburg, Büssingstraße, 01.12., 18:00 Uhr

Eine aufmerksame Zeugin beobachte einen Mann, 40 Jahre aus Wendeburg, der wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hatte, da sein Gang stark schwankend war.

Der Mann begab sich zu seinem Auto, worauf der Zeuge die Polizei verständigte. Noch vor deren Eintreffen fuhr der Mann jedoch los und steuerte sein Auto zu einem nahegelegenen Parkplatz. Dort konnten ihn letztlich die Beamten antreffen und kontrollieren.

Der unsichere Gang war tatsächlich auf Alkoholkonsum zurückzuführen, denn ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Körperverletzung



Ort Peine, Märklinstraße, 01.12., 18:50 Uhr

Beziehungsstreitigkeiten gerieten am Freitagabend derart außer Kontrolle, dass ein Mann, 40 Jahre, poln. Staatsangehöriger, seiner Freundin, ebenfalls 40 Jahre, ukrainische Staatsangehörige, mit der flachen Hand ins Gesicht schlug und ihr anschließend noch an den Haaren zog.

Eine ärztliche Versorgung war nicht nötig. Der Übeltäter kann sich aber vorerst eine neue Übernachtungsmöglichkeit suchen. Denn neben einer Strafanzeige wurde ihm eine Wohnungswegweisung ausgesprochen.



Ort: Bortfeld, Lange Straße, 02.12., 02:00 Uhr

Ein Anrufer teilte mit, dass auf dem Gelände der Alten Dorfschule wohl Personen randalieren würde.

Die schnell eintreffende Polizei konnte im Nahbereich eine Gruppe von insgesamt fünf Jugendlichen, Alter: 2x16, 3x 15, antreffen und kontrollieren, welche dafür möglicherweise in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern an, denn mehrere Kindertische als auch Straßenschilder wurden beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf 300 Euro geschätzt.