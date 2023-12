Zu früh geböllert Ort: 31224 Peine, Schwarzer Weg, Fr., 29.12.2023 21:38 Uhr Ein 21jähriger junger Mann aus Peine befand sich offensichtlich wohl schon gedanklich bei Silversterfeierlichkeiten und zündete einen sog.

Peine (ots) - China Böller.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei, welche eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigte und den Verursacher dabei nochmal ausführlich über die rechtlichen Umstände aufklärte.



Ein Glas zu viel getrunken



Ort: 31234 Edemissen, Bundesstraße 44, Fr., 29.12.2023 23:35 Uhr

Ein 37jähriger Mann aus Uetze wurde Freitagnacht auf der Bundesstraße 44 mit seinem Pkw kontrolliert und stand mit 0,50 Promille unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.



Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Ort: 31224 Peine, Pulverturmwall, Sa., 30.12.2023 01:05 Uhr

In einer Gaststätte gerieten insgesamt sieben Personen im Alter zwischen 24 und 38 J., allesamt wohnhaft im Landkreis Peine, derart in Streit, dass dieser in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete.

In diesem Zuge wurde einer der Beteiligten mehrfach mit Faustschlägen am Kopf getroffen, aber nicht weiter verletzt, so dass eine ärztliche Versorgung nicht notwendig war.

Die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort und konnte die Situation beruhigen.

Es wurden Platzverweise ausgesprochen und diverse Strafverfahren eingeleitet.