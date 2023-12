Ladendiebstahl Ort: 31228 Peine, Heinrich-Hertz-Straße, Kaufland, 02.12.2023, 11:15 Uhr Ein 57jähriger litauischer Staatsbürger betrat die Kaufland- Filiale und steckte sich mehrere Kosmetikartikel in seine Tasche.

Peine (ots) - Anschließend passierte er den Kassenbereich, vergaß dort aber offensichtlich den Warenwert in Höhe von 36,45 Euro zu bezahlen. Dieser Vorgang wurde durch einen aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet, der den Mann, welcher zunächst keine Angaben zu seiner Person machte, ansprach und im Weiteren die Polizei verständigte. Neben einer Strafanzeige wurde dem Dieb noch ein Hausverbot ausgesprochen.



Brand mehrerer Holzkisten



Ort: Peine, Fritz-Stegen-Allee, 02.12.2023, 23:20 Uhr

Aus bislang unbekannter Weise gerieten mehrere Holzkisten in Brand. Im Verlauf griff das Feuer noch auf einen in unmittelbarer Nähe befindlichen Container über. Zum Glück war das Feuer nicht allzu ausgeprägt, so dass es bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ausging.

Der Schaden wird auf 100,00 Euro geschätzt.



Personenkontrolle mit Drogenfund



Ort: Peine, Am Silberkamp, 02.12.2023, 14:20 Uhr

Ein Anrufer teilt der Polizei eine männliche Person mit, die sich schlafend auf der Bank einer Bushaltestelle befinde. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Mann alkoholisiert war, sondern fanden in dessen Rucksack noch diverse Betäubungsmittel sowie Messer.

Dem 33jähriger Mann aus Peine erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



Zu tief ins Glas geschaut



Ort: Peine, Schwarzer Weg, 03.12.2023, 03:00 Uhr

Sonntagmorgen wurde ein 40jähriger Mann aus Peine auf der Straße Schwarzer Weg mit seinem Pkw kontrolliert und hatte gleich zwei Probleme.

Zum einen stand er mit 1, 45 Promille deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und zum anderen war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und es wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.



Des Weiteren gab es im gesamten Landkreis Peine eine Vielzahl von Verkehrsunfällen, bei denen allerdings ausschließlich Blechschaden entstand.

Ursächlich war zumeist eine Fahrweise, die aufgrund der Witterungsverhältnisse etwas zu rasant war.