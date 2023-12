Betrunken auf dem Fahrrad

Peine (ots) - Ort: Ilsede, Ilseder Mühle, Sa., 30.12.2023 20:45

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 41jähriger Mann aus Hohenhameln, welcher am Samstagabend in eine Polizeikontrolle geriet.

Den Beamten war zuvor die unsichere Fahrweise des Mannes, der mit einem Fahrrad unterwegs war, aufgefallen.

Der Kontrollierte hatte eindeutig zu viel getrunken. 2,52 Promille zeigte der Alcomat an, was die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge hatte.



Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis



Ort: Wendeburg, Meerdorf, Woltorfer Straße, So., 31.12.2023 02:15

Ein 38jähriger Edemissener versuchte sich mit seinem Pkw einer drohenden Verkehrskontrolle zu entziehen. Dieses Vorhaben konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch die eingesetzten Beamten beendet werden.

Grund war offensichtlich, dass sich der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis befand und sich somit über ein entsprechendes Strafverfahren freuen darf.



Diebstahl von Kartoffeln



Ort: Peine, Nordstraße, So., 31.12.2023 03:00

Aufmerksame Polizisten wurde einem Dieb zum Verhängnis. Den Beamten fiel während einer Verkehrskontrolle bei einem 33jährigen Peiner auf, dass dieser ungewöhnlich viele Kartoffelsäcke mit sich führte.

Wie sich herausstellte hatte der Mann die Nahrungsmittel zuvor aus einer Kartoffelbude entwendet.

Nach mehreren Ausredeversuchen räumte der Beschuldigte die Tat aber letztlich ein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.