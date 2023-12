Sachbeschädigung an einer Schaufensterscheibe

Salzgitter (ots) - Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße, 14.12.2023, 20:20 Uhr bis 15.12.2023, 08:15 Uhr



Durch unbekannte Täter wurde im oben angegebenen Tatzeitraum die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts in der Berliner Straße beschädigt.

Mittels eines unbekannten Gegenstandes wurde die Scheibe an zwei Stellen minimal durchschlagen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person



Salzgitter, L615, 15.12.2023, 15:00 Uhr



Zur Unfallzeit befuhr eine 78-jährige Frau aus Salzgitter mit ihrem PKW Renault die Landstraße 615 von Thiede kommend in Richtung Üfingen.

Kurz nach dem Abzweig zur K16 kam die Fahrzeugführerin, die sich alleine in ihrem PKW befand, aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der PKW wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Die 78-jährige Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Der PKW erlitt Totalschaden.