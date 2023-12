Sachbeschädigung durch Graffiti

PK Salzgitter-Bad (ots) - Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Breslauer Straße

Zeit: 29.12.2023, 00:00 Uhr



Mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag 28.12.2023, auf Freitag 29.12.23, werden durch unbekannten Täter zwei DHL-Packstationen auf dem Gelände der Aldi-Filiale in der Breslauer Straße in SZ-Bad mit insgesamt 25 rot- und schwarzfarbigen Schriftzügen beschädigt.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad (Tel.: 05341/8250) zu melden.



Sachbeschädigung an vier Pkw



Ort: 38229 Salzgitter-Gebhardshagen, Bodenbacher Ring

Zeit: 29.12.2023, 23:00 Uhr



Durch bislang unbekannten Täter wurden am 29.12.2023 gegen 23:00 Uhr in der Straße Bodenbacher Ring in SZ-Gebhardshagen, an insgesamt vier geparkten Pkw der jeweils linke Außenspiegel durch Tritte beschädigt. Es entstand dadurch ein geschätzter Gesamtschaden von 2000,- Euro an den Fahrzeugen.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad (Tel.: 05341/8250) zu melden.