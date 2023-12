Gefährliche Körperverletzung, 38239 Salzgitter-Thiede, Lange Hecke, Samstag, 30.12.23, ca. 02:30 - 03:30 Uhr Am frühen Samstagmorgen kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Langen Hecke in Salzgitter-Thiede.

Salzgitter (ots) - Ein 56 Jahre alter Mann wurde aus bislang ungeklärter Ursache von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen. Das Opfer erlitt Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter entkamen unerkannt. Bislang liegen der Polizei nur vage Angaben zum Tathergang vor. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum Beobachtungen getätigt haben, werden daher gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Thiede unter Tel.: 05341-941730 zu melden.



Sachbeschädigung an mehreren Sattelaufliegern,

38226 Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße,

Freitag, 29.12.23, 20:00 Uhr bis Samstag, 30.12.23, ca. 16:45 Uhr



Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagnachmittag kam es zu Sachbeschädigungen an insgesamt vier Sattelaufliegern in der Ludwig-Erhard-Straße in Salzgitter-Lebenstedt. Diese waren allesamt auf dem Parkstreifen am Ortsausgang abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden die Planen der Sattelauflieger aufgeschlitzt und beschädigt. Ein Diebstahl von Ladung konnte nicht festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.