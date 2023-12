Verkehrsunfall mit Unfallflucht Ort: 38259 Salzgitter-Ohlendorf, Landesstraße 512, Ortseinfahrt aus Rtg.

Polizeikommissariat 38259 Salzgitter-Bad (ots) - Groß Mahner

Kommend

Zeit: Sa., 02.12.2023, gg. 08.35 Uhr

Hergang:

Der Führer eines Pkw Opel Corsa befuhr die L 512 aus Rtg. Groß Mahner kommend in Richtung SZ-Ohlendorf, als er am Ortseingang offenbar ungebremst über die dortige Verkehrsinsel fuhr und die dortigen Beschilderungen großflächig beschädigte. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise sind vorhanden. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 700,- Euro.



Führen eines E-Scooters ohne Versicherungsschutz



Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Liebenhaller Str.

Zeit: Sa., 02.12.2023, 18.25 Uhr

Hergang:

Der 17-jährige Führer eines E-Scooters wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert ist. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.



Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Kreuzung Wiesenstr./Schlopweg

Zeit: Sa., 02.12.2023, 23.45 Uhr

Hergang:

Der 28-jährige Führer eines Pkw VW Caddy übersah an der genannten Kreuzung die Vorfahrt des bevorrechtigten 29-jährigen Führers eines Pkw VW Golf vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn und rutschte beim Bremsen in den Kreuzungsbereich. Beide Pkw kollidierten. Der Fahrer des VW Golf wurde hierbei leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16000,- Euro.