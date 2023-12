Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Lindener Str.

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom

Sonntag, 24. Dezember 2023:



Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten



WF - Großer Zimmerhof-Schloßplatz



Samstag, 23.12.2023, 15:40 Uhr



Zur genannten Zeit befuhr eine Funkwagenbesatzung während der Streifentätigkeit den Großen Zimmerhof in Richtung Harztorplatz, als dieser ein Pkw entgegenkam.

Da es sich in diesem Bereich um eine Fußgängerzone handelt, wurde der Pkw mittels Handzeichen zum Stehenbleiben aufgefordert - im Anschluss sollte der Fahrzeugführer kontrolliert werden.

In diesem Moment bemerkten die eingesetzten Beamten, dass der männliche Fahrzeugführer zudem nicht angeschnallt war. Dieser wurde nun auch mündlich zum Anhalten aufgefordert.

In diesem Moment beschleunigte plötzlich der Pkw stark und fuhr den Großen Zimmerhof in Richtung Krambuden /Löwenstraße.

Die Funkwagenbesatzung fuhr ihrerseits nun über den Schulwall in Richtung Schloßplatz, als plötzlich der Fahrzeugführer aus der Löwenstraße auf den Schulwall fuhr.

Von dort fuhr er weiter die Straße Schloßplatz in Richtung Zeughaus und weiter zum Lessingplatz.

Im Kurvenbereich vor dem Lessinghaus wurde ein anderer Verkehrsteilnehmer noch überholt bevor die Fahrt dann am Ende des Weihnachtsmarktes plötzlich an der Rückseite der Buden entlang in Richtung Brücke zum Schloß ging.

Hier stellte der Fahrzeugführer seinen Pkw direkt neben einer Bude in der Feuerwehrzufahrt ab und versteckte sich anschließend im Aussenbereich der Lokalität hinter aufgestellten Fichten.



Die Funkwagenbesatzung war jedoch so dicht hinter dem Pkw, dass sie den Aufenthaltsort des nunmehr Geflüchteten schnell herausfand.

Wie sich dann herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrzeugführer um einen polizeibekannten 40-jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Neben eines Verfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Wolfenbüttel darum, dass sich Personen, welche sich zu dem gen. Zeitraum in der Fußgängerzone - Bereich Großer Zimmerhof/Löwenstraße - aufgehalten haben und dem Pkw ausweichen mussten, sich unter der Telefonnummer 05331/933-0 melden