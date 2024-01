Mann durch mehrere Messerstiche verletzt.

Salzgitter (ots) - Zeugenaufruf.



Salzgitter, Lebenstedt, Swindonstraße/Nähe Konrad-Adenauer-Straße, 01.01.2024, 01:20 Uhr.



Zeugen hatten die Rettungskräfte zu einer stark blutenden Person in die Swindonstraße alarmiert. Sowohl die eingetroffenen Rettungskräfte als auch Polizeikräfte konnte den Sachverhalt bestätigen.



Das verletzte 43-jährige Opfer war ansprechbar und konnte gegenüber den Beamten erste wichtige Informationen zum Sachverhalt äußern.



Zur Tatzeit habe der Geschädigte eine Gruppe von mehreren Personen angesprochen und auf ein von ihnen verursachtes Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Ein Beteiligter dieser Gruppe hatte während dieses Gespräches ohne Vorwarnung mehrfach auf das Opfer eingestochen und dieses hierdurch erheblich verletzt.



Das Opfer entfernte sich schließlich vom offensichtlichen Tatort im Stadtweg und brach in der Swindonstraße zusammen.



Die Polizei fahndete mit allen einsetzbaren Streifenwagen nach den noch unbekannten Tätern.



Das Opfer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.



Die ermittelnden Beamten des Zentralen Kriminaldienstes fragen:



- Können Sie Angaben zu den Tätern machen oder haben sie den

Vorfall beobachtet?



- Haben sie sonstige relevante Beobachtungen gemacht, die in einen

Zusammenhang mit der Tat gebracht werden können?



Bitte setzen sie sich umgehend mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung.