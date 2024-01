Ursprungsmeldung

Salzgitter (ots) - Brand der Hausfassade eines Einzelhandelsgeschäftes.



Salzgitter, Fredenberg, Kurt-Schumacher-Ring, 01.01.2024, 00:04 Uhr.



Bisherige Ermittlungsergebnisse und Zeugenaufruf.



Die Polizei Salzgitter ermittelt wegen Brandstiftung und wendet sich mit einem erneuten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit:



Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass ein Schaden in einer mindestens sechsstelligen Höhe entstanden ist. Die Ermittlungsbehörden haben einen Gutachter zur Feststellung der Brandursache beauftragt.



In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, die den Brandverlauf zeigen. Der Zentrale Kriminaldienst bittet Besitzer solcher Videos, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen. Für die Polizei ist es von Wichtigkeit, zwecks weiterer Ermittlungen in den Besitz solcher Videos zu kommen.



Weiterhin möchten wir nochmals Zeuginnen und Zeugen sensibilisieren, sich mit der Polizei Salzgitter in Verbindung zu setzen. Jedes noch so kleine Detail zur Tat kann für die Ermittler von Wichtigkeit sein.