Unfallverursacher kümmert sich nicht um einen leicht verletzten Radfahrer.

Salzgitter (ots) - Salzgitter, Theodor-Heuss-Straße/John-F.-Kennedy-Straße, 02.01.2024, 07:10 Uhr.



Nach Zeugenaussagen sei ein 52-jähriger Radfahrer auf dem Radweg aus dem Stadtteil Fredenberg kommend über die John-F.-Kennedy-Straße in Richtung der Firma Bosch gefahren. Nachdem er die Theodor-Hess-Straße fast vollständig gekreuzt hatte, sei er plötzlich von einem weißen SUV angefahren worden, der offensichtlich aus Richtung der Erich-Ollenhauer-Straße gekommen sei.



Der Radfahrer kam zu Fall und erlitt zum Glück nur leichtere Verletzungen.



Der Fahrer flüchtete anschließend in Richtung Lebenstedt.

An dem Pedelec entstand ein Schaden von annähernd 2.000 Euro.



Zeugenhinweise auf den Verursacher sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.