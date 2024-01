Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro der AfD.

Wolfenbüttel (ots) - Schladen, Damm, 02.01.2024, 12:30 Uhr-03.01.2024, 06:30 Uhr.



Die unbekannte Täterschaft hatte offensichtlich mittels eines Steines ein Loch in die Glasscheibe der Eingangstür geworfen und hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro verursacht.

Die Täter gelangten nach bisherigem Ermittlungsstand nicht in die Räume der Partei.



Aktuell liegen keine Hinweise auf die Täter und deren Motiv vor.



Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu richten.