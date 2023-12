Ein Filmteam der Redaktion "Achtung Kontrolle" begleitete Polizeibeamte in Salzgitter.

Salzgitter (ots) - In mehreren Diensten wurden unsere Kollegen Lisa Schulze und Michael Kaletka von einem Filmteam begleitet. Es entstanden hierbei mehrere Doku-Reihen, die ab kommenden Montag auf Kabel 1 ausgestrahlt werden.



Wir geben hierbei einen Einblick in unsere tolle und professionelle Polizeiarbeit und möchten die interessierten Zuschauerinnen und Zuschauen mitnehmen in die Welt unseres täglichen Dienstes auf der "Straße".



Die Interessierten können bei den "echten" Einsätzen mit dabei sein und erhalten viele Erläuterungen und Hinweise von unseren Darstellern.



"Seien Sie neugierig und freuen sich auf sicher interessante Berichte und Einsätze von Lisa und Michael".