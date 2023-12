Polizei sucht älteres Ehepaar als Zeugen einer Verkehrsunfallflucht.

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel, Am Alten Tore, 06.12.2023, 10:00 Uhr.



Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der unbekannte Fahrer eines Lkw gegen ein abgestelltes Pedelec stieß und dies hierbei beschädigte. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht in diesem Zusammenhang ein älteres Ehepaar, welches den Unfall offensichtlich beobachtet hatte. Bitte kontaktieren sie die Beamten unter der Telefonnummer 05331 933-0.



Nach Verkehrsunfall falsche Personalien ausgehändigt.



Wolfenbüttel, Birkenweg, 30.11.2023, 09:20 Uhr.



Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr die unbekannte Verursacherin mit ihrem weißen Pkw VW auf eine vor ihr stehende 45-jährige Radfahrerin auf. Die Verletzte kam daraufhin zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Am Rad entstand ein geringer Sachschaden.

Unmittelbar im Anschluss habe die Geschädigte von der Verursacherin einen Zettel mit ihren Personalien erhalten. Leider sind weder die Personaldaten noch ihre Telefonnummer existent. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu melden.



Täter erbeuteten nach Einbruch einen Tresor.



Wolfenbüttel, Salzdahlum, Am Hogrevenkamp, 06.12.2023, 22:00 Uhr-07.12.2023, 08:45 Uhr.



Die unbekannte Täterschaft drang über eine Zugangstür gewaltsam in das Einzelhandelsgeschäft für Tiere ein und erbeutete im Tatverlauf einen Tresor. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 in Verbindung zu setzen.