Bargeldfund

Salzgitter (ots) - Polizei bedankt sich bei ehrlichem Finder.



Am gestrigen Abend erschien ein ehrlicher 21-jähriger Finder und übergab den Beamten eine höhere dreistellige Bargeldsumme. Der Mann hatte das Geld in der Innenstadt gefunden und nicht lange gezögert, dieses bei der Polizei abzugeben.

Die Polizei wird die Summe jetzt dem Fundbüro übergeben.

Wir halten uns natürlich über die exakte Bargeldsumme und die Auffindesituation bedeckt.



Täter entwendeten Buntmetalle.



Salzgitter, Gebhardshagen, Ritter-Gebhard-Straße, 08.12.2023, 14:00 Uhr-09.12.2023, 12:30 Uhr.



Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf dem Firmengelände einen widerrechtlichen Zugang in einen Lagerraum und erbeutete im Tatverlauf mehrere hundert Kilogramm Kupferrohre. Es entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täterschaft zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt hatten. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05341 86724-0 an die Polizei in Gebhardshagen erbeten.



Pkw kam von der Fahrbahn ab.



Salzgitter, Lebenstedt, Schäferkamp, 12.12.2023, 15:40 Uhr.



Die 53-jährige Fahrerin eines Pkw kam aus derzeit nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine im Boden verankerte Warntafel. Das Fahrzeug der Frau kollidierte mit einem geparkten Pkw, welcher im weiteren Verlauf auf zwei andere Fahrzeuge geschoben wurde. Mindestens zwei Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von mindestens 27.000 Euro. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.