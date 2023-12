Bedrohung mit Messer, Zeugin zeigte sich couragiert.

Salzgitter (ots) - Salzgitter, Berliner Straße, 18.12.2023, 17:15 Uhr.



In der Berliner Straße entwickelte sich zwischen dem 70-jährigen Tatverdächtigen und dem 43-jährigen Opfer ein verbaler Streit. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung soll der ältere Herr ein Messer hervorgeholt und damit sein Opfer offensichtlich bedroht haben. Die näheren Hintergründe der Tat, die zur Eskalation des Streites führten, werden von der Polizei ermittelt.

Eine 31-jährige Zeugin sei auf den Vorfall aufmerksam geworden und habe daraufhin auf den Täter deeskalierend eingeredet. Der Verursacher habe sich schließlich aus der Situation zurückgezogen. Die Polizei konnte nach einem Hinweis den Mann in seiner Wohnung antreffen und ermittelt nun gegen ihn wegen Bedrohung.



Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.



Salzgitter, Lebenstedt, Neuer Mühlenweg, 18.12.2023, 20:30 Uhr.



Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein auf dem Fußweg zwischen zwei Häusern abgestellter Papiercontainer offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Durch das Feuer ist ein Schaden von mindestens 300 Euro entstanden. Angaben, wie der Brand entstanden ist, können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugenhinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.