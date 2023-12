Täter drang in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter (ots) - Baddeckenstedt, Brockenblick, 12.12.2023, 10:00 Uhr-19.12.2023, 09:00 Uhr.



Nachdem der Täter ein Fenster des Wohnhauses aufgehebelt hatte, konnte dieser ungehindert die Räume betreten und zahlreiche Räume und Behältnisse durchsuchen. Der Verursacher erbeutete offensichtlich nur ein Schmuckstück und flüchtete anschließend. Der entstandene Schaden liegt in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.



Täter zerstörten eine Scheibe eines Einzelhandelsgeschäftes.



Salzgitter, Gebhardshagen, Hagenmarkt, 19.12.2023, 22:00 Uhr.



Die unbekannte Täterschaft wirkte gewaltsam auf die Scheibe eines Einzelhandelsgeschäftes ein und verschaffte sich auf diese Weise den Zutritt. Die Polizei durchsuchte das Geschäft, jedoch konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Täterschaft offensichtlich keine Beute gemacht hatte. Der Schaden dürfte jedoch bei mindestens 1.000 Euro liegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gebhardshagen unter der Telefonnummer 05341 867240 entgegen.



Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt.



Salzgitter, Lebenstedt, Kattowitzer Straße/Willy-Brandt-Straße, 19.12.2023, 18:50 Uhr.



Nach bisherigen Zeugenaussagen soll der 56-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger die Willy-Brandt-Straße befahren haben. Der Fahrer habe beabsichtigt, an der Kreuzung Kattowitzer Straße nach links abzubiegen. Während des Abbiegevorganges habe er offensichtlich eine 16-jährige Schülerin übersehen und diese mit seinem Fahrzeug angefahren und hierbei auch verletzt. Der Verursacher habe seine Fahrt sofort unterbrochen und der Frau unverzüglich erste Hilfe geleistet. Die Verletzte musste mit einem Rettungswagen in das örtliche Klinikum gefahren werden. Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.