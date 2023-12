Ladendetektiv wird vom Täter verletzt.

Salzgitter (ots) - Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, 20.12.2023, 16:50 Uhr.



Bisherige Zeugenaussagen ergaben, dass ein unbekannter Täter in dem Einkaufsmarkt Tabakwaren in seine Kleidung steckte und daraufhin versucht hatte, die Kassenzone zu passieren. Hier wurde er vom Ladendetektiv angesprochen und auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Der Täter biss daraufhin den Zeugen in den Arm, ihm gelang anschließend die Flucht. Über den Umfang der Beute können aktuell keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.



Polizei warnt vor unseriösen und auffälligen Händlern bzw. Ankäufern von Wertsachen.



Salzgitter, Ringelheim, Mühlenweg, 19.12.2023, 15:00 Uhr.



Die Polizei ermittelt aktuell in einem Fall, bei dem der unbekannte Täter von Haus zu Haus gegangen ist und sich als Händler von Wertsachen ausgegeben hatte. Bei einem älteren Ehepaar gelang ihm durch seine Gesprächsführung der Zugang in die Privaträume. Hier entwendete er in einem günstigen Moment Schmuckstücke im Wert von mindestens 1.000 Euro und flüchtete anschließend. Konkrete Angaben zur Bekleidung des Mannes liegen derzeit nicht vor.



Bitte lassen sie niemals fremde Personen in ihre Wohnräume eintreten. Bitte seien sie immer sensibilisiert, wenn ihnen angebliche Händler bei Türgeschäften Gewinne versprechen oder ihnen Dienste anbieten. Nehmen sie sich die Zeit und sprechen im Falle von Türgeschäften immer zuerst mit Personen ihres Vertrauens. In jedem Fall können sie immer ihre zuständige Polizei um Rat und Hilfe fragen.