Hoher Sachschaden bei Einbruch in Juweliergeschäft.

Salzgitter (ots) - Zeugenaufruf.



Salzgitter, Bad, Klesmerplatz, Fachgeschäft für Schmuck, 20.12.2023, 02:30 Uhr.



Die unbekannten Täter hatte offensichtlich unter Zuhilfenahme eines Fahrzeuges und eines orangefarbenen Zurrgurtes einen Stahlgitterrollladen im Eingangsbereich aus der Verankerung gerissen. Anschließend wirkten die drei Täter gewaltsam auf die Scheibe der Eingangstür ein und verschafften sich auf diese Weise den Zutritt in das Geschäft. Aus den Räumen erbeuteten die Täter Schmuckstücke und Bargeld und flüchteten anschließend. Der Gesamtschaden lässt sich aktuell noch nicht beziffern.



Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341 825-0 zu melden.



Ich verweise zudem auf meine Pressemeldung vom 18.12.2023 unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/5675201 (Einbruch in ein Fachgeschäft. Salzgitter, Bad, Klesmerplatz, 18.12.2023, 02:30 Uhr.)