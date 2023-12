Verkehrsunfallflucht.

Salzgitter-Bad (ots) - Zeit: Freitag, 22.12.2023, 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr.



Ort: 38259 Salzgitter, Am Pfingstanger.



Hergang: Am Freitagvormittag parkte ein 58-jähriger Salzgitteraner seinen VW Golf auf dem BRAWO-Parkplatz in Salzgitter-Bad, um vorweihnachtliche Einkäufe zu erledigen. Bei seiner Rückkehr stellte er einen frischen, nicht unerheblichen Schaden an seinem Golf fest. Der Pkw muss beim Ein- bzw. Ausparken eines anderen Fahrzeuges beschädigt worden sein. Der verantwortliche Fahrzeugführer verließ den Unfallort unerlaubt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Wegen der Unfallflucht wurde ein Strafverfahren gegen eine zurzeit unbekannte Person eingeleitet.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter "05341-825 0" in Verbindung zu setzen.



Diebstahl einer Geldbörse.



Zeit: Freitag, 22.12.2023, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.



Ort: 38259 Salzgitter, Parkallee.



Hergang: Zur genannten Zeit begab sich ein 57-jähriger Mann aus Braunschweig zum Saunieren in das Thermalsolbad in Salzgitter-Bad. Hier verstaute er unter anderem seine Geldbörse in einem Spind der Umkleide des Saunabereiches.

Später stellte der Braunschweiger fest, dass seine Geldbörse samt Inhalt entwendet wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 150 EUR. Die Täter sind bislang unbekannt.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.