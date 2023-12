Autofahrer stark alkoholisiert unterwegs Flöthe, Oderwaldstraße, 12.12.23, 16:00 Uhr Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, weil er den Verdacht hatte, dass der vor ihm befindliche Fahrer eines Ford möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte.

Wolfenbüttel (ots) - Dieser sei in starken Schlangenlinien gefahren. Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel konnte den 72-jährigen Fahrer kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.



Wohnmobil entwendet



Sickte, Westerberg, 12.12.23, 01:15 - 07:20 Uhr



Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Straße "Westerberg" in Sickte das vor dem Wohnhaus abgestellte Wohnmobil des Geschädigten. Das Fahrzeug war zusätzlich mit einer Lenkradkralle gesichert. Es entstand ein Schaden von über 60000EUR. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.